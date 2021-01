Palma holte sich 22 illegal besetzte Häuser und Flächen zurück

Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca hat sich im Laufe des vergangenen Jahres einen großen Teil von Gebäuden und Grundstücken zurückgeholt, die auf inkorrekte oder illegale Weise betrieben oder besetzt wurden.

So kündigte das Rathaus vor einigen Wochen die Schließung von vier Tankstellen in der Inselhauptstadt an, die ohne die nötige Genehmigung betrieben wurden. Betroffen sind die Tankstellen an der Plaça del Progrés – dort soll Tiefgarage entstehen –, an der Plaça de les Columnes sowie um die bereits geschlossene Tankstelle an den Avenidas.

Aber auch neun Geschäftslokale im ehemaligen Einkaufszentrum unter der Plaça Major gingen in städtische Hand zurück, teilte Marcos Cañabate, Generaldirektor des Innenministeriums, mit.

Außerdem wurde ein Verfahren zur Rückgewinnung des städtischen Grundstücks in Son Dameto eingeleitet, auf dem ein Bauherr Musterwohnungen errichtete, ohne dass dafür Genehmigungen vorlagen.

Zudem wurden mehrere Grundstücke oder Immobilien von Privatpersonen zurückerhalten. Im Parc de sa Riera wird derzeit das Räumungsverfahren einiger besetzter Häuser eingeleitet.