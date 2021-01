Delfin schwimmt durchs Hafenbecken von Port d'Alcúdia

Vor den Küsten von Mallorca ist es erneut zu einer Delfin-Sichtung gekommen. Ein deutscher Resident filmte am Montag so einen majestätischen Meeressäuger im Hafenbecken Port d'Alcúdia im Norden der Insel.

Doch nicht alles, was im Zusammenhang mit diesen Tieren passiert, ist schön: Erst Mitte Dezember hatte sich ein Delfin-Drama in der Nähe von Colònia de Sant Jordi. Dort war ein Exemplar dieser Meeressäuger an einen Strand gespült worden und verendet.

Bereits während des Lockdowns im Frühling 2020 hatten sich mehr Delfine als üblich an die Küsten von Mallorca getraut. (it)