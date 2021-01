Frostige Dreikönigsnacht auf Mallorca

Auf Mallorca sind die Temperaturen in der Dreikönigsnacht stellenweise unter den Gefrierpunkt gesunken. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet wurden im Norden der Insel im Tramuntana-Gebirge Tiefstwerte bis zu -4 Grad erreicht. In der Inselhauptstadt Palma lagen die Temperaturen in den frühen Morgenstunden bei -2 Grad.

Für diesen Dreikönigstag empfiehlt die balearische Straßenverkehrsbehörde, wegen Frost besonders vorsichtig zu fahren. Der spanische Wetterdienst meldet einen Mix aus Sonne und Wolken, vereinzelt kann es auch zu Schauern kommen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 800 Metern. Auf der Insel erreichen die Höchstwerte 11 Grad.

In den kommenden Tagen wird es überwiegend bewölkt und regnerisch auf Mallorca. Die Werte steigen dabei auf 16 Grad. (cg)