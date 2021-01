Busengrapscher im Zentrum von Palma de Mallorca abgeführt

Mitten im historischen Zentrum von Palma de Mallorca haben Polizisten einen Mann festgenommen, der eine junge Frau unsittlich berührt hatte. Der betrunkene Marokkaner näherte sich am Dienstag neben dem Olivar-Markt der etwa 20-Jährigen, die sich innerhalb einer Gruppe junger Leute aufhielt, und fasste ihr an die Brüste.

Zuvor war der 59-Jährige mit der Gruppe in Streit geraten, weil er lautstark Zigaretten gefordert hatte. Als er diese nicht erhielt, begann er damit, obszöne Gesten zu machen und gewalttätig zu werden.

Am Ende fasste der Angreifer der jungen Frau an die Brüste und wurde von dieser niedergeschlagen. Er entfernte sich, wurde aber wenig später von Nationalpolizisten aufgespürt und abgeführt. (it)