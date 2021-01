Toys "R" Us macht auf Mallorca trotz des Corona-Verbots einfach auf

Nicht alle halten sich an die auf Mallorca derzeit geltenden Corona-Restriktionen. Das im Gewerbepark Son Fuster gelegene Spielzeuggeschäft der amerikanischen Kette Toys "R" Us machte laut der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am vergangenen Wochenende einfach auf, obwohl dies für mehr als 700 Quadratmeter große Flächen streng verboten ist.

Angereisten Polizeibeamten sagten die Verantwortlichen, dass man die Verkaufsfläche auf weniger als diese Größe verkleinert habe. Sie weigerten sich, zuzumachen. Dabei ist für eine Schließung ausschlaggebend, wie groß die bei der Lizenzerteilung angegebene Fläche ist. Das Geschäft wurde schlussendlich geschlossen.

Mehrere Läden im Einkaufszentrum Porto Pi, die geöffnet hatten, durften nach dem Besuch der Beamten dagegen weiter offen bleiben, weil sie dafür eine Erlaubnis vorweisen konnten. (it)