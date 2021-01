Hündin von Mallorca-Finca für Kämpfe gestohlen

Unbekannte haben am Dienstagmorgen von einem Finca-Gelände bei Consell nördlich von Palma de Mallorca eine Hündin gestohlen, um sie offenbar bei illegalen Kämpfen einzusetzen. Laut der Guardia Civil konnten die die Besitzer die zwei Jahre alte "American Bully Pocket" zurückbekommen.

Während des Einbruchs befanden sich die Finca-Besitzer im Innern des Wohnkomplexes. Das Tier wurde aus einem 15 Quadratmeter großen Käfig geholt. Nach mehreren Medienberichten meldeten sich Personen, die die Hündin namens Xenia von Angehörigen der Gitano-Ethnie gekauft hatten. An einem Treffpunkt fand die Übergabe statt.

Hundekämpfe sind in Spanien genauso verboten wie Hahnenkämpfe, aber in gewissen Kreisen nicht unpopulär. (it)