Über diese neuen Restriktionen denkt die Mallorca-Regierung nach

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln analysiert derzeit, mit welchen zusätzlichen Restriktionen die derzeit hohe Ansteckungsquote mit Corona nach unten gedrückt werden kann. Eine Schließung von Geschäften sei durchaus denkbar, sagte der offizielle balearische Pandemie-Experte Javier Arranz am Donnerstagabend.

Schuld seien nicht die Ladenbetreiber, sondern verantwortungslose Kunden, die sich darin drängen. Auch über die Abriegelung von besonders von Corona betroffenen Orten denke man nach. Die derzeitigen Restriktionen sollen am kommenden Montag überprüft werden.

Man habe auch erfahren, dass viele Menschen Coronaregeln einfach ignorieren, so Arranz weiter. Es habe in letzter Zeit Ausbrüche bei Treffen von mehr als 30 oder sogar 40 Personen gegeben. Derzeit dürfen aber nur höchstens sechs Menschen zusammenkommen.

Während an Weihnachten keine langen Ansteckungsketten festgestellt worden seien, sehe das bei Silvester anders, sagte der Gesundheitsexperte. Und wie sich der Dreikönigstag auf das Krankheitsgeschehen auswirkt, sei noch nicht feststellbar. Es müsse Schluss mit den auf Mallorca unvermindert anhaltenden großen Treffen sein, so Arranz weiter. (it)