Lange Schlangen für Butangasflaschen in Palma de Mallorca

In Palma de Mallorca kommt es seit Weihnachten an einigen Verkehrsknotenpunkten immer wieder zu Chaos. Der Grund: Der drastische Temperaturrückgang hat zu einem Ansturm von Verbrauchern geführt, die Butangasflaschen kaufen wollen, um ihre Häuser und Wohnungen zu heizen.

Unter anderem am Kreisverkehr der ITV-Prüfstelle in Richtung des Gewerbegebietes Son Castelló und auf der Landstraße in Richtung Sóller kam es immer wieder zu stockendem Verkehr und langen Schlangen.

Auch an den Brennholz-Verkaufsstellen war an den vergangenen Tagen ein erhöhter Andrang zu verzeichnen, was ebenfalls auf den Einzug des kalten Wetters zurückzuführen ist. (cg)