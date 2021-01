Massenansturm auf Shoppingzentren auf Mallorca

Auf Mallorca hat am Freitagabend ein wahrer Run auf die Shoppingzentren eingesetzt, nachdem bekanntgegeben wurde, dass Geschäfte mit einer Fläche von mehr als 700 Quadratmetern ab Dienstag zwei Wochen lang wegen der Corona-Pandemie schließen müssen.

Die Malls können abgesehen vom vergangenen Freitag nur noch am Montag öffnen. Bis mindestens zum 26. Januar bleiben die Türen zu. Diese Regelung gilt auch für das Wochenende. Wer Geschenke umtauschen oder shoppen will, hat dafür also nur noch am kommenden Montag Gelegenheit.

Am Freitagabend waren die Zufahrten zu vielen Malls verstopft, Autos stauten sich in langen Schlangen. Auf dem Weg zum Fan Mallorca drängten sich die Fahrzeuge sogar bis weit auf die Ma-19. Auch das Kaufhaus El Corte Inglés in Palma und das Mallorca Fashion Outlet in Marratxí verzeichneten einen großen Kundenzustrom. Im Zentrum von Palma bildeten sich wegen der Zugangsbeschränkungen langen Schlangen auch vor kleineren Geschäften.