Sturmtief "Filomena" hat Mallorca fest im Griff

Die Sturmböen, die Tief "Filomena" mit sich bringt, haben sich am Freitagabend verstärkt und setzen sich nach Angaben der staatlichen Wetterbehörde Aemet auch am Samstag fort.

In der Serra de Tramuntana schneite es derweil den achten Tag in Folge. Die Gipfel lagen unter einer dichten Schnee- und Wolkendecke, die nur minimale Sicht erlaubte. Nach Angaben von Aemet-Sprecher Rubén del Campo zählen die derzeitigen Schneefälle zu den stärksten und lang anhaltendsten in diesem Jahrhundert.

Dia complicat als cims més alts de Mallorca avui migdia, amb el cel tancat, visibilitat escassa, torb intens i acumulacions de neu que per redols s'acosten al metre d'alçada

Einer wissenschaftlichen Studie zufolge könnte Sturmtief "Filomena" durch eine plötzliche Erwärmung der Stratosphäre verursacht worden sein. Diese beeinflusst die Entwicklung des Polarjets und kann noch kälteres Wetter verursachen. Für die derzeitigen Unwetter in Spanien soll das Phänomen aber nicht verantwortlich sein, da sich die erwärmte Stratosphäre erst nach einigen Wochen auswirke, hieß es.

Zu den am stärksten vom Unwetter betroffenen Regionen zählt Madrid. Dort legten heftige Schneefälle Straßen-, Zug- und Luftverkehr lahm. Die spanischen Airports bereiten sich derzeit auf weitere Schneemassen vor, die den ohnehin eingeschränkten nationalen Flugverkehr in den nächsten Tagen weiter beeinträchtigen könnten. Notfallpläne sind bereits aktiviert.