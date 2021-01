Offensive gegen illegale Müllhalden in Marratxí

Zwischen 300 und 9000 Euro beträgt das Bußgeld für die illegale Müllentsorgung auf Mallorca. Dennoch kommen immer wieder "Mülltouristen" nach Marratxí, um ihren Unrat dort illegal zu entsorgen. Die Ortsverwaltung hat ihnen nun mit verstärkten Kontrollen den Kampf angesagt.

Die Müllsünder kommen aus Dörfern wie Santa Maria und Bunyola, in denen der Abfall vor der Haustür abgeholt wird. In Marratxí entsorgen sie Dinge, die von der Müllabfuhr nicht mitgenommen werden.

Die Ortsstruktur von Marratxí macht es leicht, Müll unbemerkt zu entsorgen, die Häuser liegen weit verstreut. "Häufig findet man illegale Deponien an Landstraßen oder auf Grundstücken, die für Lastwagen oder Transporter leicht zugänglich sind", erklärten die örtlichen Behörden. Es gebe viele illegale Firmen und Einzelpersonen, die mit Lieferwagen von einer Baustelle zur anderen fahren, dort Schutt einsammeln und dann mitten in der Landschaft abladen.

Aber auch ganz normale Unternehmen greifen den Angaben nach auf diese Praxis zurück, um etwa nach Renovierungen oder Abrissarbeiten keine Gebühren zahlen zu müssen. Dies war vor allem während der Ausgangssperre im Frühjahr zu beobachten.

Die Behörden haben nun eine illegale Deponie am Camí dels Morts aufgelöst, weitere Müllabladeplätze in Caülls und am Camí de Muntanya werden überwacht. "Mülltouristen" werden verstärkt am Carrer Major, Carrer Bassa, Carrer Lliri, Carrer Gerani, Carrer Can Carbonell, Carrer es Figueral sowie an den Calles Son Ametler, Sa Fita und Muntanya kontrolliert.