Zwei Maskenverweigerer in Palma verhaftet

Weil sie sich weigerten, eine Maske aufzusetzen und Widerstand gegen die Beamten leisteten, hat die Polizei in Palma de Mallorca in den vergangenen Tagen zwei Männer festgenommen.

Der erste Fall ereignete sich bereits in der Nacht zum Freitag. Ein Bulgare präsentierte sich trotz Ausgangssperre und ohne Mund-Nasen-Schutz im Hauptquartier der Polizei in Palma. Als die Beamten ihn mehrfach aufforderten, eine Maske aufzusetzen, weigerte er sich. Auch seine Identität wollte er nicht preisgeben. Schließlich verlor der Mann offenbar die Nerven und griff die Polizisten an. Er wurde in Gewahrsam genommen. Laut Vorstrafenregister wurde er bereits sechsmal festgenommen, unter anderem wegen Gewalt gegen Frauen.

Am Freitagabend kam es zum nächsten Zusammenstoß mit einem Maskenverweigerer. Eine Polizeistreife war in der Calle Sant Miquel im Stadtzentrum unterwegs, als sie einen Jugendlichen ohne Maske entdeckte. Als die Beamten ihn zurechtwiesen, erwiderte er "Ich trage eine Unterhose, das reicht."

Der Jugendliche weigerte sich, den Aufforderungen der Beamten nachzukommen, wurde schließlich aggressiv, als diese eine Geldbuße verhängten und ihn durchsuchen wollten. Er wurde verhaftet, in seiner Tasche wurde Marihuana sichergestellt. (mais)