In Palma entstehen 261 neue Sozialwohnungen

Palma de Mallorca soll Ende 2021 über weitere 261 Sozialwohnungen verfügen. 107 wurden nach Angaben von Wohnungsbauminister Marc Pons bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt. In diesem Jahr soll mit dem Bau von weiteren 154 Wohnungen begonnen werden.

Darüber hinaus seien zusätzliche Sozialwohnungen in Zusammenarbeit mit der Balearen-Regierung in Planung, ergänzte der Minister.

Zu den größeren Projekten für dieses Jahr zählen zwei Wohngebäude im Problemviertel La Soledat. Für rund 5,54 Millionen Euro entstehen zwischen der Calle Tous, Brotad und Fornaris 43 Wohnungen mitsamt Parkplätzen. In der Calle Fornaris sind weitere 36 Wohnungen für rund 4,33 Millionen Euro geplant.

Weiterer sozialer Wohnraum soll im Norden der Plaza de Toros entstehen. Es sind Häuser mit 30 beziehungsweise acht Wohnungen in Planung. Sie sollen im kommenden Jahr fertiggestellt werden.

Die Behörde für Städtebau und Nachhaltigkeit wies am vergangenen Freitag daraufhin, dass die Preise für Wohnraum in Palma in den vergangenen fünf Jahren um 50 Prozent gestiegen seien. Trotz Corona-Pandemie sanken die Mieten nur um fünf Prozent.