Keine Butangasflaschen in Palma de Mallorca

In Palma de Mallorca kann man an einigen Verkaufsstellen derzeit keine Butangasflaschen mehr kaufen. In mehreren Industriegebieten wie Son Ferriol und Son Castelló war das Heizgas bis einschließlich Montag nicht erhältlich.

Grund für die hohe Nachfrage waren die niedrigeren Temperaturen der vergangene Tage, die das Sturmtief "Filomena" mit sich brachte. In vielen Haushalten auf Mallorca wird mit Butangasflaschen geheizt.

Bereits in den vergangenen Tagen war die Anfrage nach Heizgas gestiegen. So kam es rund um den Industriegebieten der Inselhauptstadt immer wieder zu langen Autoschlangen. An einigen Stellen wurden bis zu 70 Fahrzeuge registriert. Besonders betroffen war der Kreisverkehr des Industriegebiets Son Castelló und die Sóller-Landstraße. (cg)