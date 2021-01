Corona-Massentest in Son Banya: Kaum einer zeigt Interesse

In dem zu Palma de Mallorca gehörenden Elends-Viertel Son Banya hält sich das Interesse, an einem von den Behörden angebotenen Massentest teilzunehmen, in Grenzen. Das Gesundheitspersonal hatte zum Beginn der Aktion am Montagmorgen wenig zu tun.

Die Tests werden im Innern eines Busses bis 18 Uhr vorgenommen. Son Banya gilt auf Mallorca wegen der beengten Wohnverhältnisse als ein Hochrisikogebiet.

Die Siedlung sollte eigentlich schon längst abgerissen worden sein. Doch noch immer leben dort Angehörige der Gitano-Ethnie, die mit Drogen handeln. Son Banya gilt schon seit Jahrzehnten als der herausragende Umschlagplatz auf der Insel. (it)