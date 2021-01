In diesen Dörfern auf Mallorca ist die Corona-Inzidenz besonders hoch

In einigen auch bei Zugereisten beliebten Dörfern auf Mallorca hat sich das Ansteckungsrisiko mit Corona in den vergangenen Tagen deutlich erhöht, in anderen hat sich die Lage verbessert. In einer neuen von der Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln am Montag veröffentlichten Liste steht momentan der malerische Ort Deià (620 Einwohner) ganz oben. Dort beträgt die auf 100.000 Einwohner umgerechnete 14-Tage-Inzidenz 1296.

Auf Platz 2 folgt das Dorf Santa Eugènia (1089/1671 Einwohner), danach kommen Alcúdia (943/19.793 Einwohner) und Binissalem (910/8316 Einwohner).

In kleineren Orten reicht eine Party mit Ansteckungen aus, um die Inzidenz sehr schnell nach oben zu treiben. Insgesamt stieg diese in den vergangenen zwei Wochen in 44 Gemeinden an, in 25 ging es nach unten.

Orte mit einer im Augenblick eher niedrigen Inzidenz sind Mancor de la Vall, Costitx und Ses Salines. In Banyalbufar, Escorca und Fornalutx gibt es gar keine Coronafälle. (it)