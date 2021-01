Erneute Frostnacht auf Mallorca

Die Kälte hat Mallorca nachts weiter fest im Griff. Vielerorts sackte das Quecksilber in der Nacht zum Dienstag unter den Gefrierpunkt. Laut dem Wetterdienst Aemet wurden in Campos minus 2 Grad gemessen. Ähnlich kalt war es in Ses Salines und Sineu.

Verglichen mit den Zuständen auf dem spanischen Festland ist das geradezu mild: In den Regionen Madrid, Aragonien, Castilla-La Mancha und Castilla-León ging es auf minus 16 Grad herunter.

Was Mallorca angeht, so bleibt es jedoch an den Tagen bis auf weiteres ruhig, sonnig und bei Werten zwischen 13 und 15 Grad eher mild. (it)