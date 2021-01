Zahl der aktiven Coronafälle sinkt seit einer Woche auf Mallorca

Die Corona-Lage auf Mallorca hat sich in der vergangenen Woche leicht verbessert. Wie die Balearen-Regierung mitteilte, ging die Zahl der sogenannten aktiven Fälle von 7907 auf 7556 zurück. Das entspricht 4,4 Prozent.

Dennoch bleibt die Insel auf der höchsten Gefahrenstufe, dem Niveau 4. Die 14-Tage-Inzidenz ist mit 617 Fällen auf 100.000 Einwohner weiterhin extrem hoch. Regierungssprecherin Pilar Costa sprach von einer sehr langsamen Entwicklung hin zu einer Verbesserung.

Besonders in Palma sinkt die Krankenzahl. Sie nahm dort um 382 ab, in Marratxí um 62 und in Inca um 41. In vielen anderen Orten wie Llucmajor, Calvià oder Pollença ist die Entwicklung jedoch gegenläufig. (it)