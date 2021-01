Bus-Passagiere auf Mallorca sollen nicht sprechen

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln hat die Passagiere von öffentlichen Bussen aufgefordert, während den Fahrten nicht zu sprechen. Das reduziere das Ansteckungsrisiko, wurde am Montag offiziell mitgeteilt.

Die Fahrgäste sollen der Empfehlung zufolge auch Menschenmengen an Haltestellen meiden und möglichst dann unterwegs sein, wenn kaum Passagiere fahren.

Ab Mittwoch darf es zudem keine Stehplätze mehr in Bussen geben. Sind alle Sitzplätze belegt, dürfen die Busse keine Passagiere mehr aufnehmen. Gerade zu den Stoßzeiten fahren in Palma viele Menschen in Bussen, auch lärmige Unterhaltungen kommen dort nicht selten vor. (it)