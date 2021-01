Mallorca bei Corona-Inzidenz jetzt auf Rang 3 zurückgefallen

In der Rangliste der Autonomiergeionen mit den meisten Corona-Ansteckungen in Spanien sind Mallorca und die Nachbarinseln von Rang 2 auf Platz 3 gefallen. Während die 14-Tages-Inzidenz laut dem spanischen Gesundheitsministerium auf den Balearen 600 Fälle auf 100.000 Einwohner beträgt, sind es in Madrid inzwischen 621 und in Extremadura sogar 1076.

Folgende weitere Regionen liegen wie die Balearen über der spanischen Durchschnitts-Inzidenz: Castilla- La Mancha (595 Fälle), La Rioja (593), Valencia (565), Katalonien (523) und Castilla y León (469).

Das spanische Gesundheitsministerium bestätigte unterdessen 14.060 neue Corona-Diagnosen seit dem Freitag und 723 Tote in den vergangenen sieben Tagen. (it)