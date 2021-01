Mallorca schließt wegen Corona Wanderhütten

Der Inselrat von Mallorca hat angesichts der hohen Corona-Ansteckungszahlen sämtliche Wanderhütten in der Serra de Tramuntana geschlossen. 92 Reservierungen mussten annulliert werden, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. In den kommenden zwei Wochen und möglicherweise auch danach könnten die Herbergen nicht wieder geöffnet werden.

Wie es weiter hieß, werden die Mitarbeiter weiter Dienst tun, auch die außerhalb der Gebäude befindlichen Tische dürfen weiter benutzt werden. In Notfällen werde Wanderern geholfen.

Bei den nun geschlossenen Wanderhütten handelt es sich um folgende: Can Boi, Muleta, Tossals Verds, Son Amer, Pont Romà, Son Tries, Burg von Alaró und Coma d'en Vidal.