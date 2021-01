Mann mit Pistole stürmt in Polizeiwache auf Mallorca

In der Wache der Nationalpolizei im Gewerbepark Son Castelló in Palma de Mallorca haben sich am Wochenende filmreife Szenen abgespielt. Wie erst jetzt bekannt wurde, drang in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr ein mit einer Pistole bewaffneter Mann in das Gebäude ein.

Die Beamten hatten Mühe, die aufgebrachte Person zu beruhigen. Mindestens 20-mal forderten sie den Mann auf, seine Waffe auf den Boden zu legen. Erst danach ließ er die Pistole sinken, woraufhin er von den Polizisten umringt wurde.

Erst draußen gelang es einigen, den Mann zu überwältigen. Wenig später meldete sich eine Frau. Sie äußerte, eine Beziehung mit dem Mann beendet zu haben. (it)