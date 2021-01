14-Tages-Inzidenz: Mallorca spanienweit nur noch auf Rang 6

Mallorca und die Nachbarinseln sind spanienweit bei der 14-Tage-Corona-Inzidenz auf Rang 6 abgerutscht. Mit einem Wert von 612 Fällen auf 100.000 Einwohner liegt der Archipel dem spanischen Gesundheitsministerium zufolge jetzt hinter Extremadura (1131), Murcia (713), La Rioja (649), Castilla-La Mancha (635) und Madrid (627).

Die Inzidenz liegt auf den Balearen weiterhin über dem Landesdurchschnitt, der 492 beträgt. Die Inseln führten die drei letzten Dezemberwochen die Liste mit Abstand an. Verhältnismäßig niedrige Inzidenzen gibt es momentan auf den Kanarischen Inseln und in Asturien.

Ungeachtet der günstigeren Position in der Rangliste hat sich die Corona-Lage auf den Inseln keinesfalls entspannt. Lediglich ein Trend zur Stabilisierung ist zu beobachten. In den anderen Regionen hat sich die Situation deutlich verschärft. (it)