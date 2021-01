Viel Sonne am Wochenende auf Mallorca

Auf Mallorca wird das Wetter am Wochenende überwiegend sonnig. Die Temperaturen erreichen am Freitag und Samstag Höchstwerte bei 14 Grad. Nachts pendeln sich die Werte bei maximal 8 Grad ein.

Am Samstag kann es stellenweise bewölkt sein. Vereinzelt kann es vormittags zu Schauern kommen. Die Schneefallhöhe liegt auf 1000 Meter. Der Wind weht am Vormittag aus nördlicher, am Nachmittag aus westlicher Richtung.

Der Sonntag startet größtenteils sonnig auf der Insel. Am Nachmittag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu 17 Grad. Nachts sinken die Werte auf 8 Grad ab. (cg)