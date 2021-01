Immer mehr Bürger von Mallorcas reichster Gemeinde benötigen Nahrungsmittelhilfen

In Calvià, der seit Jahrzehnten reichsten Gemeinde auf Mallorca, hat die Zahl der Menschen deutlich zugenommen, die Nahrungsmittelhilfen benötigen. Seit September ging es damit laut der Organisation SOS Calvià um 80 Prozent nach oben.

Nach dem Ende der Tourismussaison werden allein von der Kirche in Santa Ponça etwa 100 Menschen betreut. Deswegen wurde die Kampagne zur Gewinnung von Spenden intensiviert. Auch in Magaluf gibt es laut SOS Calvià Hilfebedürftige, es sind mehr als 150 an der Zahl. In Peguera sind es sogar 230. In den beiden Orten verdoppelte sich die Nachfrage seit dem Ende des Sommers.

Um die Hilfen zu optimieren, sprechen sich Kirchen und andere Organisatoren mit dem Rathaus der Gemeinde ab. (it)