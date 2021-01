Guardia Civil fahndet auf Mallorca nach jugendlichen Quarantänebrechern

Beamte der Guardia Civil fahnden nach vier coronakranken Jugendlichen, die am Freitag aus einem Heim in Santa Maria del Cami nördlich von Palma de Mallorca geflohen sind. Die Minderjährigen hätten dort eigentlich in Quarantäne bleiben sollen, gefährden jetzt jedoch andere Menschen.

Einer Pressemitteilung zufolge handelt es sich um zwei junge Männer und zwei Mädchen. In dem Fall ist auch die spanische Nationalpolizei aktiv.

Die Ermittler konzentrieren sich momentan vor allem auf Treffpunkte von Jugendlichen in Inca und Palma und hoffen, die Quarantänesünder bald zu finden. (it)