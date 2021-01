Auch Schweiz vor verschärfter Einreiseregelung

Auch auf die Schweiz kommen schärfere Einreiseregeln zu. Die Gesundheitskommission des Nationalrates will laut mehreren Medienberichten vom Samstag, dass Flugreisende aus Corona-Risikogebieten wie Mallorca nur noch mit einem negativen Test einreisen können.

Das Gremium hat Vorschläge zur besseren Bekämpfung der Pandemie vorgelegt. In diesem Zusammenhang sollen die Flughäfen verschärft ins Visier genommen werden.

Im Nachbarland Deutschland gilt bis auf weiteres eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten. Liegt die 7-Tages-Inzidenz wie auf Mallorca bei über 200, muss der Test spätestens 48 Stunden vor dem Abflug gemacht werden. In Österreich müssen sich Einreisende zunächst in Quarantäne begeben. Diese kann ab dem fünften Tag durch einen Test beendet werden. (it)