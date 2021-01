Geflohene Corona-Youngster auf illegaler Party auf Mallorca aufgespürt

Die Polizei hat zwei aus einem Heim in Santa Maria del Cami geflohene Jugendliche auf einer illegalen Party ausfindig gemacht. Wie es am Sonntag in einer Pressemitteilung hieß, wurden die 14-jährigen Problemkinder in einem behördlich betreuten Haus in Palma de Mallorcas Vorort Es Pillari aufgespürt.

Die Personen hätten sich eigentlich in Quarantäne befinden müssen, weil sie positiv auf Corona getestet worden waren. Zwei weitere aus dem Heim geflohene Jugendliche befinden sich noch auf der Flucht.

Viele Menschen auf Mallorca steckten sich in den vergangenen Wochen und Monaten auf illegalen Partys an. (it)