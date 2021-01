In Porto Cristo entsteht ein schickes Stadthotel

Ungeachtet der Coronakrise wird auf Mallorca im Hotelbereich investiert. So entsteht im malerischen Ort Porto Cristo im Osten der Insel ein neues Stadthotel. Das Unternehmen Anirà Be Petits Hotels richtet in der vor Jahren geschlossenen Pension Bini auf fünf Stockwerken und 520 Quadratmetern eine neue Bleibe für Gäste ein.

Die Investoren nehmen dafür laut einem Artikel in der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora 500.000 Euro in die Hand. Über ein eigenes Restaurant wird das neue Hotel nicht verfügen, die Kunden sind angehalten, im Ort zu essen.

Auf das Dach des Etablissements werden ein Jacuzzi und Bali-Betten platziert, von dort bietet sich ein weiter Blick über den Ort. Auch einen mit Pflanzen aufgehübschten Innenhof wird es geben.

Die Firma Anira Bè verfügt bereits über sechs Hotels auf der Nachbarinsel Menorca, vier weitere sind auf Mallorca in der Planung. (it)