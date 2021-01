Groß-Demo mit Autos auf Mallorca geplant

Auf Mallorca haben rund 20 Verbände und Vereine der Gastronomiebranche eine Demonstration in Form eines Auto-Korsos angekündigt. Stattfinden soll die Veranstaltung voraussichtlich am Freitag, den 22. Januar. Es soll erneut gegen die Schließung von Bars und Restaurants auf der Insel demonstriert werden.

Am vergangenen Dienstag hatten bereits rund 4000 Personen in der Innenstadt von Palma gegen die aktuellen Maßnahmen der Balearen-Regierung protestiert. Die Mehrheit der Teilnehmer waren Restaurantbesitzer und Barbetreiber sowie Personen, die in der Gastronomie tätig sind.

Derzeit steht noch eine offizielle Genehmigung seitens der Balearen-Regierung aus. Allerdings haben die Verbände bereits bekanntgegeben, auch dann zu demonstrieren, wenn die Veranstaltung nicht genehmigt werden sollte. (cg)