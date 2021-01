Besetztes Haus auf Mallorca geht in Flammen auf

In einer von Okupas besetzten Wohnung auf Mallorca ist am Wochenende ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr liegt das betroffene Gebäude in Palmas Multikulti-Viertel Pere Garau.

Der Notruf ging Samstagabend gegen 20:30 Uhr bei der Feuerwehr ein.

Das Haus musste komplett evakuiert werden. Zwei Personen erlitten eine Rauchvergiftung und wurden medizinisch versorgt. Die Beamten schließen Brandstiftung derzeit nicht aus.(cg)