Das "Teatre del Mar" in Palma de Mallorca soll renoviert werden

Auf Mallorca soll in den kommenden Wochen das "Teatre del Mar" renoviert werden. Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen ist das Theater in der Inselhauptstadt vorerst bis Ende Februar geschlossen.

Nach Angaben des Direktor Carles Molinet wolle man nun die Zeit nutzen, um die kulturelle Einrichtung instand zusetzen. So soll unter anderem die Klimatisierung des Bühnenraums auf den neuesten Stand gebracht werden. Außerdem ist geplant, die in die Jahre gekommene Maschinerie auszutauschen.

Allein in die Erneuerung der Maschinen soll rund 50.000 Euro investiert werden. In dem "Teatre del Mar" in Palmas Fischerviertel El Molinar, werden in erster Linie moderne Aufführungen gezeigt. (cg)