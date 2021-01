Inzidenz-Explosion auf Ibiza geht offenbar auf Mutation zurück

Die starke Zunahme von Coronafällen auf Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, geht offenbar auf eine Mutation aus Großbritannien zurück. Das sagte die balearische Regierungssprecherin Pilar Costa.

Die Inzidenz ging auf der Insel in weniger als zwei Wochen von 100 Fällen pro 100.000 Einwohnern auf nunmehr 1394 hoch.

Die in Großbritannien entdeckte Virusmutation gilt als erheblich ansteckender als die seit Monaten bekannte herkömmliche Variante. Auch woanders, etwa in Brasilien, wurden solche veränderten Viren festgestellt. Laut Experten schützen die Impfungen auch vor Mutationen. (it)