Immer mehr British-Airways-Flugzeuge in Palma de Mallorca geparkt

Auf Mallorca werden immer mehr Flugzeuge des Unternehmens British-Airways geparkt. Allein am Dienstag erreichten rund zehn Maschinen aus London-Heathrow den Flughafen Son Sant Joan in der Inselhauptstadt. Grund dafür ist die Verschärfung der Reisebestimmungen. So wurde der Flugverkehr zwischen Mallorca und Großbritannien aufgrund der britischen Corona-Mutation vorerst bis Ende Februar eingestellt.

Insgesamt stehen momentan 38 britische Flugzeuge auf dem Flugfeld in Palma. Die Airline hatte sich bereits Mitte November für den Flughafen Son Sant Joan entschieden. Grund dafür ist die derzeit geringe Aktivität der Flugbewegungen.

Außerdem sind bereits regionale Flughäfen in Großbritannien wie Bristol und Cardiff mit abgestellten Maschinen ausgelastet. Die Parkplattform des Flughafens Palma hat die Kapazität, fast 100 Flugzeuge gleichzeitig zu beherbergen.

Die britische Fluglinie British-Airways gehört zum Luftfahrtkonzern IAG, zu dem auch Iberia gehört. (cg)