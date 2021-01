Es wird milder und stürmischer auf Mallorca

Die nächtliche Kälte auf Mallorca wird bald eine Pause einlegen. Laut dem Wetterdienst Aemet werden die Werte bis Donnerstag auf 12 Grad ansteigen. Das liegt an auffrischendem Wind aus dem Südwesten, der am Freitag Sturmstärke erreichen kann. Wegen dem zu erwartenden hohen Seegangs gilt dann die Warnstufe Gelb.

Am Tag erreichen die Temperaturen am Donnerstag bereits 16 Grad, am Freitag sind sogar 19 und am Sonntag 18 Grad drin.

In den vergangenen Tagen war es auf Mallorca ausgesprochen kalt gewesen. Zeitweise sackten die Werte nachts unter den Gefrierpunkt. (it)