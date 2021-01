Impfplan: Jetzt kommen auch auf Mallorca die über 80-Jährigen dran

Auf Mallorca schreitet die Impfkampagne voran. Nach Angaben des spanischen Gesundheitsministers Salvador Illa wird die nächste Impfgruppe in Spanien, so auch auf den Balearen, die der über 80-jährigen Einwohner sein.

In einer Pressekonferenz am Mittwoch teilte Illa mit, dass die anderen Bevölkerungsgruppen, die die Impfung bis Ende Juni erhalten sollen, in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.

Am 27. Dezember 2020 hatten die Balearen die ersten Dosen des Pfizer-Impfstoffs erhalten. Zunächst wurde das Gesundheitspersonal sowie Bewohner von Seniorenheimen geimpft. Allein bis Ende Februar sollen auf den Balearen rund 120.000 Impfdosen ankommen. (cg)