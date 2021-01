In diesen Orten verschlimmerte sich die Corona-Lage auf Mallorca

Ungeachtet der sich leicht verbessernden allgemeinen Corona-Lage auf Mallorca machen zwei Orten den Behörden große Sorgen. Sowohl in Calvià als auch in Manacor nahm die Zahl der Neuansteckungen mit Corona in den vergangenen Tagen laut einer Statistik deutlich zu.

In der erstgenannten, auch bei Deutschen beliebten Gemeinde gibt es momentan 439 sogenannte aktive Fälle, 137 oder 45,36 Prozent mehr als Anfang des Jahres. Calvià zählt knapp 50.000 Einwohner. In Manacor (knapp 43.000 Einwohner) stieg die Zahl auf 359 aktive Fälle, 96 oder 36,5 Prozent mehr. Auch in anderen Orten verschlechterte sich die Lage spürbar: Dazu zählen Pollença und Sencelles.

Woanders verbesserte sich die Situation teilweise deutlich: In Palma verringerte sich die Zahl der aktiven Fälle seit Jahresanfang um 751. In Marratxí waren es 100, in Llucmajor 46 und in Alcúdia sowie Binissalem 44. (it)