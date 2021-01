Bischof von Mallorca bei Impfkampagne bevorzugt behandelt

Der Bischof von Mallorca, Sebastià Taltavull, hat sich bereits am 5. Januar gegen Corona schützen lassen, obwohl er gar nicht an der Reihe gewesen wäre. Dem 73-Jährigen wurde nach Medienberichten in einem Seniorenheim in Palma eine Impfung verabreicht. Er äußerte zunächst dazu, dass er sich in der Residenz Sant Pere i Sant Bernat des öfteren aufhalte und dass er auf der Liste gewesen wäre.

Laut dem Impfprotokoll hätten dort eigentlich nur die Bewohner und das Pflegepersonal gegen Corona geschützt werden sollen.

Inzwischen bedauerte Taltavull in einer Pressemitteilung, "Verwirrung" ausgelöst zu haben. Man habe nicht gegen das Protokoll handeln wollen. Dieses sieht vor, zunächst die Bewohner von Seniorenheimen, dann das Gesundheitspersonal und danach die über 80-Jährigen zu impfen.

In den vergangenen Tagen hatten in Spanien Lokalpolitiker für Aufsehen gesorgt, die sich in unterschiedlichen Regionen vorgedrängelt hatten, um schneller geimpft zu werden. Es gab bereits mehrere Rücktritte. (it)