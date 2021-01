Mann ohne Maske sorgt in Laden in Palma für Unruhe

In der Inselhauptstadt Palma auf Mallorca hat ein Mann in einem Tabakladen für Unruhe gesorgt, da er jegliche Hygiene-Maßnahmen missachtete. So soll der 46-Jährige weder einen Mund-Nasen-Schutz getragen noch Sicherheitsabstände eingehalten haben. Der Vorfall ereignete sich laut Medienberichten am vergangenem Samstag gegen 20 Uhr in der Straße Manacor.

Seit Beginn der Pandemie kam der Mann täglich in den Laden, ohne sich an die geltenden Restriktionen zu halten, wie es hieß. Am vergangenen Wochenende eskalierte schließlich die Situation. Als der Inhaber des Tabakgeschäftes den Mann aufforderte, eine Maske zu tragen oder den Laden zu verlassen, fing er an, mit Produkten aus den Regalen um sich zu werfen. Außerdem versperrte er weiteren Kunden den Ein-und Ausgang des Ladens.

Der Inhaber alarmierte schließlich die Polizei. Der Unruhestifter wurde vorläufig festgenommen. (cg)