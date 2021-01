Clínica Rotger bestes Privatkrankenhaus auf den Balearen

PR-Bericht

Die Clínica Rotger ist als bestes privates Hospital auf Mallorca ausgezeichnet worden. Der “Index of Hospital Excellence”, erstellt vom Institut für die Koordinierung zwischen Regierung und angewandter Wirtschaft (“Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada”), belegt seit fünf Jahren den Aufwärtstrend der Clínica Rotger. Zusammen mit dem Hospital Quirónsalud Palmaplanas haben die beiden privaten Krankenhäuser die beste Bewertung erhalten.

Diese Klassifizierung basiert auf den Meinungen von Fachleuten des Gesundheitswesens aus allen Autonomieregionen Spaniens, mit den gleichen Kriterien in Bezug auf die Qualität der Pflege, die persönliche Betreuung und die Effizienz der Ressourcen in den Krankenhäusern des spanischen Gesundheitssystems.

Die Clínica Rotger setzt sich seit mehr als 75 Jahren für die Gesundheit der Patienten ein, die Mallorca besuchen oder dort leben. Getreu diesem Geist ist die Klinik das einzige Krankenhaus im Zentrum von Palma, das im selben Gebäude einen medizinischen Notdienst, eine Intensivstation, einen stationären Aufenthalt, eine Radiodiagnose und ein Labor für klinische Analysen anbietet, das 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr geöffnet ist. Darüber hinaus machen die Koordination der menschlichen Teams und die technologische Ausstattung die vorrangige Versorgung bei Infarkten und Schlaganfällen möglich.

Das Krankenhaus bietet eine breite Palette von Dienstleistungen sowie alle medizinisch-chirurgischen Fachgebiete an, die von einem medizinischen Personal betreut werden, das sich aus führenden Spezialisten in jedem der Bereiche zusammensetzt und in das ständig neue hervorragende Fachleute aufgenommen werden.

Ständige Erneuerung von Geräten und Anlagen

Vor kurzem hat die Clínica Rotger alle ambulanten Praxisräume im Erdgeschoss, im ersten und im zweiten Stock renoviert. Besonders erwähnenswert ist die Renovierung der zweiten Etage, in der sich die neuen Einrichtungen des Onkologie-Instituts befinden, mit individuellen und voll ausgestatteten Boxen, um den Patienten den größtmöglichen Komfort und Privatsphäre zu bieten, sowie die räumliche Nähe zu den Spezialisten, die sie behandeln.

Kreißsäle und chirurgischer Bereich

Der chirurgische Bereich verfügt über Operationssäle, die mit modernster Technik ausgestattet sind, um hochkomplexe Eingriffe durchzuführen. Das Zentrum hat die höchste Anzahl an Geburten im privaten Gesundheitssektor und verfügt neben fachkundigen Neonatologie-Spezialisten, die immer bei der Geburt anwesend sind, über eine pädiatrische Intensivstation mit einer Politik der offenen Tür für Eltern und der Verpflichtung, die höchsten Standards für Sicherheit, menschliche und personalisierte Pflege zu übernehmen.

Krankenhausaufenthalt

Alle stationär aufgenommenen Patienten erhalten eine spezialisierte Versorgung, die von der Abteilung für Innere Medizin koordiniert wird, die die Versorgung überwacht. Das Zentrum verfügt über vier Etagen für die stationäre Aufnahme. Die 177 modernen Einzelzimmer mit einem Bett für die Begleitperson sind mit allen Details ausgestattet: komplettes Bad, individuelle Klimaanlage, täglicher Pressedienst, Satellitenfernsehen und kostenloses Wifi, um dem Patienten Komfort, Ruhe und Erholung zu bieten.

In der achten Etage des komplett neuen Zentrums befindet sich neben Zimmern mit höchstem Komfort auch eine Aussichtsterrasse, die allen Patienten offen steht und ihnen einen außergewöhnlichen Blick auf die Stadt, die Kathedrale von Mallorca, das Mittelmeer und die Serra de Tramuntana, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, ermöglicht.

Pflege mit der Qualitätsgarantie von Spaniens führender Krankenhausgruppe

Zu den besten Krankenhäusern Mallorcas gehört auch das Hospital Quirónsalud Palmaplanas, das sich neben seiner exzellenten medizinischen Versorgung auch durch die modernste technologische Ausstattung in der Radiodiagnose und Interventionsradiologie auszeichnet. Zusammen mit der Clínica Rotger sind sie die beiden besten privaten Krankenhäuser im Hospital Exzellenz-Index.

Unter dem Dach der ersten Krankenhausgruppe in Spanien bieten die Clínica Rotger und das Hospital Quirónsalud Palmaplanas die Applikation Patientenportal an, die es unter anderem ermöglicht die gesamte Krankengeschichte von jedem Smartphone aus einzusehen, auf die Ergebnisse der durchgeführten Tests zuzugreifen und Termine mit den Spezialisten der Gruppe zu vereinbaren oder zu ändern.

Kapazität, um auf die Sars-CoV-2-Pandemie zu reagieren

Das Labor für klinische Analysen der Clínica Rotger und des Krankenhauses Quirónsalud Palmaplanas war das erste Labor auf den Balearen, das mit personellen und technologischen Ressourcen für den Nachweis von Sars-CoV-2 ausgestattet wurde und verfügt derzeit über die Kapazität, die wichtigsten Tests für den Virusnachweis durchzuführen: PCR, Antigene sowie serologische Tests, mit großzügigen Öffnungszeiten vormittags und nachmittags, ohne die Notwendigkeit, einen Termin zu vereinbaren.

Alle Patienten, die in ein Krankenhaus aufgenommen werden müssen, die sich einer Operation unterziehen müssen oder die entbinden müssen, tun dies immer mit der Garantie, dass sie zuvor einen PCR-Test mit negativem Ergebnis durchgeführt haben. In der Notaufnahme werden PCR-Tests für alle Patienten kostenlos durchgeführt, die COVID-Symptome aufweisen, und von einer Versicherung abgedeckt werden.

Erfolgsbilanz im Hospital Exzellenz-Index anerkannt

Unsere Position als höchstbewertete Privatklinik im Exzellenz-Index auf den Balearen zu festigen, bedeutet einmal mehr, die Verantwortung und Verpflichtung für die höchsten Standards in der Krankenhausversorgung zu übernehmen, die Herausforderung, sich in der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen weiter zu verbessern und die Verantwortung, jedem einzelnen unserer Patienten das Beste unserer Teams zu bieten.