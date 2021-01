Illegale Juristen-Party auf Mallorca zieht weitere Kreise

Eine von Justizangestellten in Palma de Mallorca am vergangenen Freitagabend veranstaltete illegale Party zieht weitere Kreise. Die Vorsitzende des Richterkollegiums, Sonia Vidal, sprach von Verantwortungslosigkeit und fehlender Sensibilität der Mitarbeiter. Mit der Angelegenheit werde sich jetzt das Justizministerium in Madrid befassen. Dort würden dann Sanktionen beschlossen.

Die Party hatte in einem nahe dem Gerichtsgebäude an der Via Alemania gelegenen Restaurant stattgefunden, das eigentlich geschlossen gewesen sein müsste. Es wurde laute Musik gespielt, Alkohol getrunken und getanzt.

Im Rahmen der Corona-Restriktionen darf seit Mitte Januar kein Restaurant öffnen. Auch Feste sind verboten. Dieser Zustand wird wohl noch in den Februar hinein andauern. (it)