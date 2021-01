In 30 Gemeinden auf Mallorca bleibt die Ansteckungszahl hoch

Auf Mallorca bleibt die Ansteckungszahl mit Covid-19 in 33 Gemeinden weiter hoch. Das geht aus den aktuellen Daten des balearischen Gesundheitsministeriums hervor. In insgesamt neun Gemeinden hat sich die Lage allerdings erheblich gebessert.

Bei einer Überschreitung der Infektionszahlen von 250 angesteckten Personen pro 100.000 Einwohner, spricht man von einem extremen Infektionsrisiko. Auf die ganze Insel berechnet, liegt die 14-Tage-Inzidenz derzeit bei 398,98 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner. Die Gemeinde auf der Insel mit der höchsten 14 Tage-Inzidenz ist derzeit Escorca (943,4), gefolgt von Santa Maria (623,73) und Costitx (621,12).

In einigen Ortschaften hat sich die Lage innerhalb eines Monats hingegen stark verbessert. So liegt in Deià, Fornalutx und Maria de la Salut die Inzidenz derzeit bei 0. Insgesamt ist die 14-Tage-Inzidenz auf Mallorca innerhalb eines Monats um rund 35 Prozent gesunken.

Die Balearen-Regierung hatte aufgrund der hohen Corona-Ansteckungszahlen auf der Insel die Restriktionen Mitte Januar verschärft. Alle Restaurants und Bars mussten schließen, ebenso Fitnessstudios und Einkaufszentren ab 700 Quadratmeter. (cg)