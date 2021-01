Abfliegende Passagiere: Testzentrum im Mallorca-Airport wird eingerichtet

Der Flughafen von Mallorca bietet für Passagiere, die in ihrem Zielland eine negatives Corona-Ergebnis benötigen, künftig einen Sonderservice. Wie die Betreibergesellschaft Aena am Freitag mitteilte, wird im Abflugbereich ein Testzentrum nur für abfliegende Gäste eingerichtet. Auch in anderen 14 spanischen Airports werde das passieren.

Der PCR-Test soll je nach Flughafen zwischen 58 und 70 Euro kosten, der Antigentest ist dort ab 24 Euro zu haben und kostet nicht mehr als 30 Euro. Verantwortlich für die Testzentren sind die Unternehmen Eurofins Megalab und der Firmenverbund Recoletas Red Hospitalaria, Arquimea, Lagben und GTT. Sechs Monate werden diese Zentren den Angaben zufolge zunächst bestehen bleiben. Die Preise für die Tests sind günstiger als etwa in Privatkliniken.

Wer also vom Hochinzidenzgebiet Mallorca nach Deutschland fliegt, kann im Flughafen einen Antigentest machen lassen, dessen Ergebnis schnell vorliegt, und anschließend in den Flieger steigen. Bei der Ankunft muss man das Ergebnis neuerdings vorzeigen. Bleibt man unter 72 Stunden in Deutschland, kann man sich im Palma-Airport auch gleich einem PCR-Test unterziehen, der für die Wiedereinreise nötig ist. (it)