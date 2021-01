In vielen Gemeinden auf Mallorca sinken die Ansteckungszahlen

Auf Mallorca sinken die Ansteckungszahlen in 29 Gemeinden. Das hat das balearische Gesundheitszentrum IB-Salut am Freitag mitgeteilt. So liegen in diesen Gemeinden eine 14-Tage-Inzidenz unter 250 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner vor.

Vier Ortschaften auf der Insel sind bereits seit 14 Tagen coronafrei. Dabei handelt es sich um Deià , Estellencs, Fornalutx und Maria de la Salut.

Dennoch gibt es weiterhin Gemeinden in denen die 14-Tage-Inzidenz ,über 500 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner liegt. Dazu zählen Manacor, Sa Pobla, Santanyí, Banyalbufar und Escorca.

Um den Virus weiter einzudämmen, hatte die Regionalregierung am Freitag bekannt gegeben, dass die aktuellen Corona-Maßnahmen vorerst bis zum 13. Februar verlängert werden. (cg)