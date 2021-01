Zwei Jugendliche stürzen Steilklippe auf Mallorca hinunter

In Llucmajor auf Mallorca sind am Samstag zwei Jugendliche mit einem Auto eine 15 Meter tiefe Steilküste hinuntergestürzt. Der Vorfall ereignete sich an der Küste von Bahía Azul.

Die beiden blieben wie durch ein Wunder unverletzt und konnten sich selbstständig aus dem komplett zerstörten Fahrzeug befreien. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Fahrer kurzzeitig abgelenkt worden sein und konnte schließlich nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Die beiden Jugendlichen retteten sich auf einen nahegelegenen Felsen. Ein Helikopter der Seenotrettung brachten sie zur Untersuchung ins Krankenhaus Son Espases. (cg)