Palma-Prostituierte bieten Dienste schon ab 15 Euro an

Die Corona-Krise geht auf Mallorca auch am ältesten Gewerbe der Welt nicht vorbei. Die Prostituierten an der Porta de Sant Antoni in Palma bedienen ihre Kunden inzwischen nach einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora vom Montag nur noch zwischen 9 und 19 Uhr. Es würden Service-Leistungen bereits ab 15 Euro angeboten.

Dem Artikel zufolge zwang die schlechte Lage am Arbeitsmarkt auf Mallorca nicht wenige Frauen dazu, der Prostitution nachzugehen, um sich über Wasser zu halten. Manche nehmen pro Woche lediglich 100 Euro ein.

In der Gegend gehen vor allem Frauen aus Kolumbien, Rumänien und Marokko der Prostitution nach. (it)