Deutschland holt Spanien bei Corona-Totenzahl schon fast ein

Bei der Corona-Totenzahl hat Deutschland Spanien inzwischen fast erreicht. Aus einer Statistik vom Dienstag geht hervor, dass in der Bundesrepublik inzwischen 58.059 Personen der Krankheit erlegen sind. In Spanien sind es nur noch knapp 1000 mehr.

Das liegt am erheblich extremeren Verlauf der dritten Welle in der Bundesrepublik. Im Frühling 2020 dagegen hatte es in Deutschland erheblich weniger Todesfälle als in Spanien gegeben.

Während momentan zwischen Alpen und Nordsee weiterhin ein Lockdown gilt, gelangt Spanien mit andersartig gelagerten Restriktionen wie Restaurantschließungen und dem Verbot von Menschenansammlungen durch die Krise. (it)