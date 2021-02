Ärger um Fertighäuser in Sencelles

Der Inselrat von Mallorca hat bei der Staatsanwaltschaft Anzeige gegen einen Bauträger erstattet, der auf einem ländlichen Grundstück in Sencelles acht Fertighäuser errichtet hatte. Der Klage waren mehrere Beschwerden von Nachbarn vorausgegangen.

Die Parzellen befinden sich in der Nähe der Carretera Vella de Sineu. Behörden hatten zunächst die Einstellung der Bauarbeiten an zwei Häusern gefordert. Da sich die Eigentümer weigerten, wandten sie sich an die Staatsanwaltschaft. Man habe die Höchststrafe gefordert, die bei 250 Prozent des Wertes der ausgeführten Arbeiten liegt, hieß es.

Nach Angaben des Bürgermeisters von Sencelles, Joan Carles Verd, wurden die Mieter und Eigentümer der Häuser sofort darüber informiert, dass es sich um illegal errichtete Gebäude handelte und sie trotz Miet- oder Kaufvertrag mit Geldverlusten rechnen müssten.

Auf einem Grundstück ganz in der Nähe entstehen derzeit weitere Fertigwohnungen, auch hier wird die Rechtmäßigkeit der Arbeiten geprüft. Anwohner beklagen die Verschandelung und "Verstädterung" der Landschaft, da die Grundstücke kleiner seien als vorgeschrieben.