Russischer Konsul wirbt für Corona-Impfstoff Sputnik auf Mallorca

Der russische Honorarkonsul der Balearen wirbt dafür, den russischen Covid-19-Impfstoff Sputnik V auf Mallorca anzubieten. Das sagte er der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. "Wenn die Behörden den Impfstoff zulassen, ist es kein Problem, ihn hier einzusetzen", sagte Sebastià Roig. Es sei wichtig, die Impfkampagne zu beschleunigen.



Mallorca: Bis Sputnik auf den Balearen zum Einsatz kommt, kann es dauern



Sputnik V ist zu fast 92 Prozent effektiv, wie eine Studie des russischen Forschungsinstituts Gamaleya ergab. Über die Studie hatte das Fachmagazin Lancet berichtet. Die Effektivität ist damit mit anderen Impfstoffen wie dem von Pfizer/Biontech und Moderna vergleichbar.

Bis in der Europäischen Union, gar auf den Balearen, Sputnik V verimpft wird, ist es aber noch ein langer Weg. Das weiss auch der russische Konsul. "Wenn die EU ihn nicht erlaubt, ist es unmöglich, ihn einzusetzen." Wenn er aber erlaubt werde, könne er sofort verteilt werden. Sputnik, der Name ist angelehnt an das Weltraumprogramm während des Kalten Krieges, wird etwa in Argentinien, Venezuela, Ungarn, Weißrussland und Algerien eingesetzt. Er braucht zwei Impfungen innerhalb von 21 Tagen und ist mit acht Euro günstig. (ps)