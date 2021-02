Weite Teile von Mallorca in dichten Nebel gehüllt

Dichter Nebel hat die Menschen am Donnerstagmorgen in weiten Teilen von Mallorca überrascht. In den sozialen Netzwerken wurden zahlreiche Bilder von dem seltenen Phänomen verbreitet.

Die Nebelbänke machten sich vor allem im Küstenbereich und im Inselinnern breit. Fehlender Wind begünstigte ihre Entstehung.

Ab Freitag soll sich dann auf der Insel wieder die Sonne blicken lassen: 22 Grad sind dann drin, am Samstag liegen die Höchsttemperaturen bei auffrischendem Südwestwind nur wenig darunter. Auch für die Tage danach wird mit eher mildem Wetter gerechnet. Nachts sollen die werte ebenfalls zweistellig bleiben. (it)